Per festeggiare degnamente i 120 anni della Lazio, la curva Nord sta preparando una scenografia memorabile in vista del match contro il Napoli. Progettata e creata assieme all'intera Polisportiva biancoceleste, sarà un regalo per festeggiare i 120 anni del club. Di seguito il comunicato del tifo organizzato: "La Polisportiva Lazio assieme ai ragazzi della Curva Nord regaleranno a chiunque abbia a cuore i colori biancocelesti una rappresentazione scenografica senza precedenti, che racconterà i 120 anni della nostra amata Lazio attraverso alcuni dei suoi atleti più rappresentativi. La scenografia sarà dedicata a tutte le 79 sezioni della Polisportiva, nessuna esclusa, ma, sopra ogni altra cosa, all'unica componente imprescindibile della storia Laziale: la sua gente! Sarà una notte da raccontare ai nostri figli che, a loro volta, la faranno diventare leggenda!"