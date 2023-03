Immobile non giocherà il derby. Dopo gli esami svolti ieri, in acordo con lo staff medico, a Formello si è optato per la cautela. Inutile forzare i tempi per avere Ciro a disposizione al più solo per qualche minuto a fine gara e rischiare di comprometterne il recupero. Come già successo per la gara d'andata, domenica contro la Roma il capitano-goleador biancoceleste sarà in panchina con i compagni, per far sentire la sua vicinanza in una partita così delicata, ma non scenderà in campo. Tornerà direttamente dopo la sosta per la trasferta a Monza.