Claudio Lotito tirato a lucido. Il presidente della Lazio è soddisfatto quando racconta alla stampa il suo vistoso calo di peso. "Ho perso 18 chili", ha spiegato oggi. Ed in effetti anche solo confrontando le foto delle ultime settimane con quelle di un anno fa, o anche di giugno, si nota una differenza enorme. E' dimagrito Lotito, non una prima volta assoluta per lui. Spesso, negli anni, lo abbiamo visto perdere peso per poi, dopo qualche tempo, ritrovarlo con forme rotondeggianti. D'altronde, si sa, il mantenimento è quasi più difficile del dimagrimento stesso. Riuscirà stavolta il presidente della Lazio a restare in forma?