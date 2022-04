Ore calde per Romagnoli alla Lazio. Secondo l'esperto di mercato Nicolò Schira sarebbe pronto il contratto da far firmare al calciatore: cinque anni a 3,2 milioni più bonus a stagione.



L'accelerata sarebbe arrivata nei giorni scorsi, dopo il colloquio tra il tecnico e la società. A breve dovrebbe arrivare il summit decisivo per le firme. Il classe '95 diventerebbe il primo tassello che il club regalerà al mister per aprire il nuovo ciclo l'anno prossimo.