L'obiettivo della Juventus a centrocampo è Sergej Milinkovic-Savic. I bianconeri sono pronti a battagliare sul mercato con le big d'Europa per il Sergente della Lazio. Ad oggi l'offerta da superare sarebbe quella del PSG, scrive Repubblica, pronta a mettere sul piatto una proposta di 80 milioni di euro per il cartellino del serbo. La Vecchia Signora difficilmente riuscirebbe ad avvicinarsi a quella cifra, ma può contare sulla preferenza del calciatore.



Si legge infatti nella stessa notizia che il numero 21 biancoceleste in caso di cessione preferirebbe proseguire la sua carriera in Italia. I conti però sono importanti per Lotito, che non si opporrà alla cessione, a patto che vengano soddisfatte le sue richieste. E se veramente i parigini si presenteranno con certe cifre, sarà difficile rispedire al mittente la domanda.