Da Garrido a Kamenovic, passando per Durmisi, Fares, Lukaku e tanti altri. La corsia sinistra della Lazio nell'ultimo decennio è stata vittima di una sorta di maledizione. Se si esclude Lulic, quasi nessuno dei terzini o esterni pescati sul mercato ha garantito un rendimento costante e soddisfacente. Ne parla oggi il Corriere della Sera, sottolineando che a gennaio si punterà ad interrompere questa sequenza di acquisti deludenti, per accontentare le richieste di Sarri.



Da un anno e mezzo il tecnico toscano sta adattando Marusic e Hysaj da quel lato. Radu per ragioni anagrafiche non dà più la stessa affidabilità di una volta, infatti in campionato non ha mai giocato quest'anno. Vorrebbe un mancino di ruolo, per alternarlo col montenegrino e spostare stabilmente l'ex Napoli a destra in alternativa a Lazzari. Il suo preferito resta Parisi, ma costa tanto. In Germania rilanciano Schulz come candidato forte per trasferirsi a Formello. Kerkez resta sullo sfondo, così come gli altri già numerosissimi nomi rimbalzati negli ultimi giorni. Ragionamenti in corso, la certezza è che non si potrà sbagliare profilo per l'ennesima volta.