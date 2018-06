Un addio che continua a far discutere, quello di Stefan de Vrij. I tifosi della Lazio non hanno digerito la sua scelta di approdare all'Inter durante la prossima finestra di calciomercato, e non ne hanno fatto mistero, durante l'evento organizzato dalla Curva Nord e dalla società "Di Padre in Figlio".



IL MESSAGGIO A DE VRIJ – La Curva Nord, che pure aveva sostenuto l'olandese perfino durante l'ultimo match di campionato, proprio contro l'Inter, gli ha dedicato uno striscione eloquente: “De Vrij fai cassa ma vai via a testa bassa stront!“. L'insulto è mirato ("stront" significa "mer.."), in olandese, per essere del tutto comprensibile e dritto in faccia all'oramai ex difensore Lazio. Che ha scelto l'Inter, ed è una scelta che ovviamente i tifosi della Lazio non hanno per nulla gradito.