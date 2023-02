La Lazio è pronta ad accogliere il giovane Diego Gonzalez. Giovane talento paraguaiano, i biancocelesti lo hanno preso in prestito dai messicani Celaya nell'ultimo giorno di mercato di gennaio. Fino a ieri è stato protagonista con la sua nazionale nel campionato sudamericano under20 (dove ha anche segnato un gol nelle fasi finali) e la prossima settimana arriverà a Formello. Classe 2003, ha da poco compiuto 20 anni e sarà aggregato inizialmente come fuori quota in Primavera, ma il ragazzo sembra già pronto per fare il salto in prima squadra.



Destro di piede, gioca però prevalentemente come esterno sinistro. Le caratteristiche sono quindi simili a quelle di Mattia Zaccagni, anche se fisicamente è più brevilineo. Nell'accordo per il suo trasferimento c'è anche una clausola che obbliga la Lazio al riscatto del cartellino a determinate condizioni, segno che la società crede nell'esplosione del suo suo talento. L'intera operazione arriverebbe a costare circa 2,5 milioni per i biancocelesti.