Un piano B da 21 milioni di euro. Tanto potrebbe valere la Conference League per la Lazio, se dovesse arrivare fino infondo al torneo. E andrebbero poi sommati anche gli introiti da botteghino, che fanno lievitare ulteriormente la cifra. L'anno scorso la Roma, considerando anche il market pool, ha incassato quasi 30 milioni vincendo il trofeo.



L'obiettivo principale per i biancocelesti resta comunque la conquista del quarto posto in campionato. Il processo di crescita della società e della squadra passa inevitabilmente per gli introiti garantiti dalla partecipazione alla Champions League. Ma se le cose dovessero complicarsi in Serie A, per evitare un fallimento generale della stagione, anche la più giovane e meno nobile delle coppe europee potrebbe rappresentare una piccola ancora di salvezza da cui ripartire.