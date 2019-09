La rabbia dei tifosi biancocelesti corre su Twitter. Sembra un film già visto: la Lazio che non riesce a concretizzare e si fa punire dalla Spal nel recupero. "Sempre la stessa storia, la stessa #Lazio", il sintetico commento di un tifoso su Twitter. E non è l'unico a pensarla così.



RABBIA SOCIAL DEI TIFOSI - Tutti sotto accusa: la condizione fisica ("alla terza partita non stiamo in piedi, a dicembre che facciamo?"), l'allenatore ("continuo a pensare che il problema sia nel manico"), la mentalità (per il quarto posto serve molta più maturità"). A fine partita il coro è unanime: "Così non va".