Sarri ha fatto una richiesta precisa alla società per il mercato. Il tecnico della Lazio a centrocampo vuole Lewis Ferguson del Bologna. Ne parla oggi il Messaggero, sottolineando che l'allenatore toscano vede nel calciatore scozzese le stesse caratteristiche che aveva Milinkovic. L'incastro perfetto sul mercato sarebbe quello di inserire anche Basic come contropartita, ma ogni discorso dovrà essere rimandato a giugno, perché per gennaio il club felsineo ha già sbattuto la porta in faccia alla Juventus, che pure aveva provato un approccio.