Arrivano sorprese dalla rifinitura della Lazio. A poche ore dalla partenza per la trasferta di Europa League, Sarri ha provato Pedro ala destra, al posto di Felipe Anderson. L'ultima volta che si era visto questo avvicendamento risale a febbraio scorso, in Lazio - Bologna (3-0). E non è l'unica novità, rispetto a domenica scorsa, emersa stamattina dall'allenamento a Formello.



Dopo i primi 15 minuti di riscaldamento - cui hanno assistito anche i media - i biancocelesti hanno proseguito il lavoro col pallone per prepararsi ad affrontare lo Sturm Graz. Il tecnico toscano ruoterà probabilmente un uomo in ogni reparto. Oltre all'avvicendamento davanti tra il brasiliano e lo spagnolo, ci potrebbe essere spazio per Gila dal 1' accanto a Romagnoli in difesa e per Vecino, insieme a Cataldi e alla conferma di Luis Alberto, a centrocampo. Lazzari dovrebbe essere confermato a destra con Marusic dall'altro lato. Immobile e Zaccagni completerebbero il tridente. La squadra intanto si sta già muovendo per raggiungere l'Austria. Alle 18:15 conferenza stampa del mister e di uno dei calciatori.