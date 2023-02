Luis Alberto si è ripreso la Lazio. Dopo i mesi burrascosi a cavallo della sosta, in cui il Mago sembrava con le valigie pronte, ora è tornato il sereno e lo spagnolo è di nuovo diventato un imprescindibile della rosa biancoceleste. Secondo quanto scrive oggi Il Messaggero, il merito è di Lotito che ha imposto la sua volontà su quella del tecnico - per il quale la cessione del 10 non sarebbe stata affatto un problema - e su quella del calciatore stesso.



Già prima del ritiro in Turchia, svela il quotidiano, il patron aveva avuto un colloquio diretto con entrambi. In tono perentorio ha fatto capire che un compromesso andava trovato e che in nessun modo Luis Alberto sarebbe stato venduto a gennaio. Così, messi da parte i musi lunghi, l'andaluso ha ricominciato a mostrare la giusta determinazione in allenamento e a seguire le indicazioni del mister. Ora il feeling sembra sbocciato e, sebbene il sogno del classe '92 di tornare un giorno a giocare in Spagna non si sia mai sopito, per il momento non ci sono più dubbi sul suo attaccamento alla causa biancoceleste.