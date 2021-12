Vacanze di Natale finite per la Lazio, che torna oggi ad allenarsi a Formello. Regolarmente in gruppo Ciro Immobile. Dopo i due tamponi negativi dei giorni scorsi, il centravanti ha smaltito il Covid e sarà a disposizione di Sarri per la ripresa del campionato.



Il recupero del capitano è certamente la miglior notizia di questa mattina per il tecnico biancoceleste che ha dovuto al contempo fare i conti con diverse assenze. Oltre ad Acerbi, alle prese con l'infortunio al flessore al sinistro, e Akpa Akpro, volato in Coppa d'Africa, oggi non erano presenti in campo Luis Alberto, Felipe Anderson, Lucas Leiva, Zaccagni e Romero. Nel pomeriggio è prevista una seconda seduta. Il comandante spera di non vedersi decimata la rosa in questi giorni.