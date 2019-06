C'è un mister X per l'attacco. Dopo l'addio a Wesley, ora Tare deve fare i conti con una rivoluzione di mercato ancora un po' lenta. La Lazio vuole ringiovanire - e allora addio Radu e Caicedo - vuole cambiare volto. Milinkovic dovrebbe finire al centro di un'asta di mercato, ma senza i soldi della sua cessione il mercato latita.



MERCATO LAZIO - Per Yazici del Trabzonspor servono 15-20 milioni, per Wesley ne servivano almeno 20 per parlarne. Torna di moda l'iraniano Azmoun, in attacco c'è anche un mister X. La Lazio dovrà muoverso con attenzione: non può ripetere l'ottavo posto dello scorso anno, e alla base del nuovo patto con Inzaghi ci sono garanzie di mercato importanti.