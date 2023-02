Sfuma uno dei tre obiettivi stagionali per la Lazio. La sconfitta di ieri sera contro la Juve 1-0 elimina i biancocelesti ai quarti di Coppa Italia per la quarta stagione di fila. Ora restano solo la corsa Champions e, per sperare di vincere un trofeo, la Conference League. MaPiù della sconfitta all'Allianz Stadium infatti è stata la prestazione ad aver deluso i laziali, che hanno visto in campo una squadra svogliata e senza idee.Le dichiarazioni dei protagonisti pre e post partita, che ribadivano quanto in realtà il gruppo ci tenesse a far bene in questa manifestazione sono sembrate a molti solo parole di circostanza. E per questoUno dei pensieri più retwittati è: “Tanto valeva uscire già col Bologna e risparmiarci questi 90 minuti insulsi”. La scarsa verve offensiva vista in campo ieri ha lasciato perplesso più di qualche utente-tifoso: “Un conto è non vincere giocando, un conto è non vincere senza neanche tirare mai in porta. Torino è un campo ostico e complicato, ma”. Atteggiamento troppo rinunciatario, il principale capo d’accusa per Immobile e compagni, pure contro una Juventus non nel suo miglior periodo di forma, che veniva da 10 gol subiti nelle ultime 3 partite. “Come in campionato, abbiamo fatto vincere una delle peggiori Juve di sempre”.Sul banco degli imputati, insieme ai calciatori, ci finisce anche: “Una partita in cui”. Il tecnico a fine gara ha detto che ha apprezzato molto il lavoro ordinato dei suoi uomini in campo e che la prestazione è stata buona, a parte gli ultimi venti metri. Che però sarebbero quelli decisivi nel calcio, fa notare più di qualcuno in vari post “Mister, nel calcio il goal è il traguardo, è tutto. Non si possono definire buone queste prestazioni!”In conferenza stampa dopo la vittoria a Sassuolo a metà gennaio l’allenatore toscano aveva dichiarato: “Vengo da esperienze in cui ho vinto qualcosa, ma mi sono divertito poco. Ho scelto la Lazio perché potevo divertirmi di più e potevo tornare a lavorare in campo. Alla mia età lo ritengo più importante che arricchire una bacheca”.