Aver concesso al Bodo/Glimt di utilizzare le strutture di formello per allenarsi prima della sfida di ritorno di Conference League poi persa contro la Roma è servita alla Lazio anche in chiave mercato. Il ds Tare ha infatti sfruttato l'occasione per avviare i primi contatti con il jolly offensivo Ola Solbakken, che piace anche ai giallorossi, e su cui c'è la concorrenza di mezza Europa.