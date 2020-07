Staff medico della Lazio è sotto accusa, preparatori nel mirino, deve intervenire Lotito. Stavolta tocca a Leiva: non si fida più, dovrà operarsi di nuovo, i rapporti tra squadra e medici sono critici come non mai. La Lazio è sulle gambe, come riporta il Messaggero viene bersagliata la preparazione, ma anche il lavoro dello staff medico. Che ha pure spaccature interne con alcuni fisioterapisti e il nuovo nutrizionista.



LOTITO SEMPRE PRESENTE - Lotito non è contento, vuole vederci chiaro, è molto più presente a Formello: ieri giornata di tamponi, il presidente c'era, vuole rapportarsi con squadra e medici per capire. Serve un moto d'orgoglio, Lotito lo sta chiedendo ai suoi. E non vuole sentire scuse.