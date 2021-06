L'addio di Inzaghi ha scosso tutti in casa Lazio. Senza dubbio i tifosi e l'intero ambiente, ma soprattutto i calciatori. C'era una grande unione tra i giocatori e il proprio ex mister, come dimostrato anche dai tanti post social degli ultimi due giorni. Ora però è il momento di voltare pagina, e l'interesse del club per Sarri ha risollevato l'entusiasmo non solo della piazza, ma anche dello spogliatoio.



Come riporta Il Corriere dello Sport infatti Pepe Reina, allenato da Sarri a Napoli, sarebbe euforico per il possibile arrivo del tecnico toscano di adozione. Molto entusiasta anche Immobile, pronto a regalare tanti gol al suo nuovo tecnico. Buoni responsi anche per Mihajlovic, ma lo spogliatoio (così come Lotito) pare aver scelto Sarri.