Niccolò Casale ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la vittoria nel derby contro la Roma: "Difficile spiegare le emozioni che ho provato. Ho vinto subito due derby. Mi sono integrato e sento la lazialità. Emozione indescrivibile".



SEGNALE - "Dopo l’Europa serviva un segnale ed è arrivato. Autogol annullato? È stata una situazione ho avuto un vuoto dentro che ancora non riesco a descrivere. Fortunatamente il gol è stato annullato. Non so come l’avrei vissuta. Provedel non ha fatto una parata. Abbiamo mostrato solidità difensiva in campionato ancora una volta. Dovremmo crescere l’anno prossimo. Non possiamo fare così bene in campionato e non riuscire a incidere in Europa. Dobbiamo migliorare. Godiamoci la serata".



FESTA - "C’è la sosta e voglio festeggiare con i miei compagni. Roma? Sapevamo che dopo l’espulsione avrebbero creato questo casino. Loro fanno questo show ogni partita. Ci siamo detti di non cadere in provocazioni altrimenti sarebbe stato difficile. Abbiamo continuato con il nostro gioco e abbiamo trovato il gol meritato. Loro non si sono sbilanciati molto di più dopo il vantaggio. Siamo stati bravi. Abbiamo tenuto il pallino del gioco e continuato a spingere. Sono partite talmente delicate che è difficile analizzarle.Vittoria importante e ora festeggiamo".