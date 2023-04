La Lazio ha posto le basi per un cambio di passo. Come spiega oggi la Gazzetta dello Sport l'avvento di Sarri ha spostato in alto l'asticella degli obiettivi biancocelesti, che ora vogliono pensare in grande per il futuro. Se la Lazio chiuderà al secondo posto sarà già quest'anno il miglior risultato dell'era Lotito. Ma il presidente ora sogna lo scudetto.



Nelle ultime stagioni i capitolini sono sempre stati considerati alla stregua delle big, ma con rincalzi non all'altezza per poter lottare né su più fronti, né per la vittoria finale. Per questo oltre ad affidarsi alla guida del tecnico toscano ora, pur proseguendo con la logica degli investimenti oculati e con l'attenzione ai conti, la società punta ad accrescere la propria competitività. La programmazione sarà indirizzata sul made in italy, che già quest'anno ha dato ottimi frutti, e la Champions League non dovrà più essere un'evento sporadico, ma una condizione stabile con cui aumentare la capacità economica del club portandolo, in un domani che potrebbe non essere così lontano, a lottare per i titoli più importanti.