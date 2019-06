Fumata bianca per Inzaghi, ora si può programmare la prossima stagione. La Lazio 2019/20 va allestita, va preparata, bisogna settare gli obiettivi. Come riporta il Corriere dello Sport, il primo target è la Supercoppa Italiana. La Juventus attende la squadra biancoceleste, le due società, con la vigilanza Lega, dovranno trovare un accordo per la data: o agosto, o a cavallo tra dicembre e gennaio.



OBIETTIVO SUPERCOPPA - La scelta temporale ovviamente influirà anche sulla location prescelta: potrebbe giocarsi a Torino o Roma tra il 17-18 agosto, altra opzione è Gedda, in Arabia Saudita, ma bisognerebbe traslarla tra dicembre e gennaio. L'accordo con l'Arabia Saudita prevede 2 finali nei prossimi 4 anni, con possibilità di percepire 3,375 ilioni di euro a testa per le due squadrepiù 750mila della Lega Serie A. 7,5 milioni totali, un tesoretto Supercoppa appetibile.