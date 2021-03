, nonostante le parti abbiano in più di un'occasione fornito ampie rassicurazioni sull'imminenza del fatidico sì.tra i protagonisti di questa vicenda, nervosismi figli di qualche risultato che non andato giù ai massimi vertici biancocelesti - su tutti la pesante sconfitta casalinga col Bayern Monaco che ha pregiudicato gli ottavi di finale di Champions League - e la gestione della rosa da parte dell'allenatore piacentino. Primi scricchiolii in un rapporto che soltanto fino a poche settimane fa appariva solido come non mai?, come testimonia il ritorno in Champions League a distanza di 11 anni dall'ultima volta. Ma anche tre personaggi dai carattere forti che, come in ogni buona famiglia, talvolta possono entrare in conflitto. E,dalla sconfitta con l'Inter dello scorso 14 febbraio, sono arrivati i sofferti successi contro Sampdoria e Crotone ma soprattutto la doppia sconfitta consecutiva con Juve e Bologna che hanno momentaneamente portato la Lazio fuori dai piazzamenti europei che contano (attualmente è settima, a -6 dal quarto posto e con una partita da recuperare col Torino).- E poi: d'accordo, di fronte c'erano i dominatori della Champions League della passata stagione, ma agli occhi del patron biancoceleste, il gap visto sul campo dell'Olimpico è stato eccessivo., tanto in estate - con gli arrivi di Reina, Hoedt, Lazzari, Fares, Escalante, Andreas Pereira e Muriqi - quanto lo scorso gennaio (quando ha aggiunto un difensore esperto come l'ex milanista Musacchio),, acquistato per poco meno di 20 milioni di euro e schierato un po' a sorpresa da titolare mercoledì scorso contro il Bayern dopo aver collezionato appena 391 minuti in campionato e 181 in coppa, per un bottino totale di 2 reti., dopo la trasferta sul campo dell'Udinese.Il rapporto tra il tecnico piacentino e il club che gli ha prima permesso di vincere lo scudetto da giocatore e poi di affermarsi come uno dei professionisti più stimati nel settore (grazie anche al grande percorso nel settore giovanile) è sempre stato solido e, dipendesse soltanto da lui, si andrebbe avanti. Anche stavolta. Ad oggi non si può parlare del rischio di una traumatica separazione, maal termine di una stagione problematica sotto il profilo dei risultati e delle relazioni con De Laurentiis. Che tra i vari profili tiene in considerazione pure quello di Simone Inzaghi per inaugurare un nuovo ciclo.