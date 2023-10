Lotito e Sarri si lasciano alle spalle le tensioni delle scorse settimane. Dopo la vittoria della Lazio sull'Atalanta negli spogliatoi dell'Olimpico c'è stato un grande abbraccio tra il presidente e l'allenatore, che ha fattos eguito al confornto andato in scena sabato pomeriggio tra i due a Formello. A raccontare il retroscena ci ha pensato oggi il Corriere dello Sport, parlando della soddisfazione di Lotito per gli ultimi risultati positivi, in Champions e in Serie A. I biancocelesti sembrano aver invertito la rotta dopo l'inizio di stagione non soddisfacente. Dopo la sosta, che servirà anche per ricaricare le batterie, il patron si aspetta che la squadra prosegua ora su questa strada per il resto della stagione.