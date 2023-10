Di nuovo contro, di nuovo un crocevia stagionale, un bivio:Laè dentro, e lo urla insieme ai 40mila dell’Olimpico (che sono pochi, apprendiamo dai giornali). Di nuovo contro l’Atalanta, dopo la notte di Glasgow, dopo averla strappato allo scadere.: pronti-via, va sopra di due gol, ruggisce in faccia all’Atalanta tutta la sua identità ritrovata. E lo fa anche grazie al Taty, gol e assist. Che vanno a disegnare una grande vittoria della Lazio, dobbiamo dirlo.Contro Gasp, è sempre bello vincere. Anche perché la sua squadra è rognosa, forte,da posti europei. Per questo la vittoria della Lazio è una grande vittoria.: imponente, forte, importante. Ha demolito i padroni di casa. Il replay non c’è, o meglio è inverso: l’autogol di De Katelaere e il gol di Castellanos sono il risultato di un avvio roboante. Non basta: contro Gasp, è sempre bello rispondere colpo su colpo.Peccato che la Dea rimane in partita sempre, non molla mai niente. E la riprende. Ma contro Gasp è sempre bello vincere.la Dea rimette dentro i titolari (Scamacca francamente inguardabile, da recuperare come Gasp sa fare) e si rimette in partita, la riprende, rischia pure di vincerla. Ma le alternative e le scelte Sarri le ha, la squadra c’è, cambia tutti a centrocampo, fuori un magnifico Rovella, fuori Guendouzi (traversa, dà sempre belle sensazioni, è un titolare diciamolo chiaramente) e Luis Alberto,. L’ingresso di un grandioso(l’avrei fatto un pelino prima, Felipe Anderson – non la sua peggiore – era esausto)La Lazio dopo il pareggio non barcolla: cresce di nuovo, riannoda le fila, riannoda e rinnova tutta la partita. Anzi, ne crea un’altra, dopo un grande primo tempo, l’Atalanta che torna, poi il terzo tempo ulteriore, quello della Lazio, quello di chi sa soffrire,Questo giocatore per me è una specie di totem, è misterioso: f. La Lazio lo ha subito come avversario, la Lazio ora se lo gode come suo animale totemico. Il gol nei minuti finali è frutto dell’ennesimo guizzo di Castellanos, che, dopo una partita contro i cattivissimi centrali della Dea a soffrire sulle palle aree, riesce a mettere la spizzata decisiva.il predatore delle decisioni e delle scelte e dei risultati pesanti.Ci sono tanti che stanno facendo bene, come, che veramente ha un incedere principesco, elegante, e tampona corre recupera va di lucidità e fioretto.Ci sono tanti che stanno facendo bene, ma i nuovi finalmente si stanno inserendo. Finalmente Sarri si può godere le giuste rotazioni. Viene da dire: pensate se fossero arrivati prima.Ve lo dico: dobbiamo aspettarlo, in questa stagione folle abbiamo bisogno dei suoi gol e di questo Castellanos, abbiamo bisogno dei titolari e degli altri titolari, dei Rovella, dei, dei Pedro, degli, dei Zaccagni (ancora così così), dei. Finalmente dalla panchina entrano giocatori che potevano iniziarla, e non sono 5 gradini sotto. Di nuovo contro l’Atalanta, la Lazio sceglie l’unica pillola possibile: quella della grande squadra, che non si rassegna a farsi una stagioncina anonima. Con quell’animale del momento giusto, con le vittorie, col Taty, aspettando Immobile.