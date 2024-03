Lazio, l'agente Giuffredi rivela: 'Ho offerto un giocatore dei biancocelesti al Napoli'

Retroscena di mercato rivelato ieri dall'agente sportivo Mario Giuffredi. Fra i giocatori della Lazio, il noto procuratore cura gli interessi di Mattia Zaccagni e Nicolò Casale e ai microfoni di 1 Station Radio ha parlato proprio di un possibile trasferimento, non andato in porto, del difensore ex Hellas: "La scorsa estate Casale al Napoli non era una possibilità. Ne ho parlato però con De Laurentiis durante la trasferta per la Supercoppa. Secondo me era quello che serviva al Napoli a gennaio, ma anche questa volta non c’erano i presupposti per un trasferimento. In futuro vedremo”



Il futuro del difensore della Lazio è tutto da decidere. Vederlo con un'altra maglia, magari proprio quella dei partenopei, già dalla prossima stagione non è una possibilità da escludere, a patto che sulla scrivania di Lotito arrivi un'offerta allettante. Altrimenti non si muoverà da Roma. Il contratto del centrale originario di Negrar scadrà solo nel 2027. Il club capitolino non ha perciò fretta né di vendere né di proporre un rinnovo. Quest'anno, complici alcuni guai fisici, il classe '98 non sta però rendendo come la passata stagione, quando formava una delle migliori coppie del campionato con Romagnoli. Per lui solo 14 presenze tra campionato e coppe quest'anno. Non è incedibile, ma nonostante tutto la società biancoceleste crede ancora molto nell'investimento fatto su di lui nel 2022, per un valore complessivo, bonus inclusi, intorno ai 10 milioni di euro. Difficile pensare che possa muoversi per una cifra inferiore al doppio del prezzo pagato un anno e mezzo fa da Lotito. In ogni caso, al momento la Lazio è concentrata su altre priorità di campo e anche di mercato. Ci sarà tempo a giugno per discutere di eventuali cessioni.