Lazio, l'Arabia Saudita in pressing su Immobile

Immobile deciderà a giugno il proprio futuro. Dall'Arabia Saudita, riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, gli sceicchi sono in pressing per convincere il centravanti della Lazio a trasferirsi nella Saudi Pro League. Oltre al capitano goleador biancoceleste peraltro, secondo le ultime indiscrezioni, i sauditi avrebbero puntato anche Romelu Lukaku, il cui cartellino è di proprietà del Chelsea.



Lotito per lasciar partire Immobile vuole non meno di 20 milioni di euro. Il recordman biancoceleste ha infatti un contratto ancora fino al 2026 (percepisce 4 milioni più bonus a stagione), ma in quest'ultimo periodo il rapporto con una parte dell'ambiente laziale sembra essersi sfillacciato. Qualche criticia ingenerosa di troppo e persino un aggressione verbale per strada qualche giorno fa, dopo l'addio di Sarri. Alcuni ritengono infatti proprio Immobile uno dei "traditori" che avrebbero portato alle dimissioni del tecnico toscano. E di certo le parole di Lotito nei giorni successivi ("io ricevo miancce di morte ogni giorno, senza fare storie") non hanno aiutato a calmare le acque. Da qui a fine stagione il bomber della Lazio punterà a fare il massimo per convincere Tudor e per aiutare la squadra a raggiungere un piazzamento in europa, magari provando anche a giocarsi fino all'ultimo le residue speranze di strappare una convocazione da Spalletti per l'Europeo. In estate poi si siederà al tavolo con la società e insieme decideranno il da farsi.