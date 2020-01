Manuel Lazzari, laterale della Lazio, parla dopo la vittoria sul Napoli a Lazio Style Channel: "Nessuno avrebbe mai detto che questa squadra sarebbe riuscita ad ottenere dieci vittorie di fila. Siamo molto contenti, il Napoli ha dimostrato tutta la sua forza. Per togliere il palleggio ai partenopei si deve correre tanto, siamo calati, ma abbiamo difeso bene a livello di squadra e siamo stati bravi a trovare il gol con Ciro. Nel primo tempo siamo stati una grande squadra, abbiamo creato tante occasioni da gol senza subire nulla. Abbiamo difeso da squadra ed attaccato da squadra. Ora non dobbiamo rilassarci perché una squadra rilassata non può ottenere dieci vittorie consecutive: domani saremo nuovamente in campo per ottenere altri successi, meritiamo di vivere questo momento magico. Non dobbiamo mollare nulla, è appena terminato solo il girone di andata".