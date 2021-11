Dopo la tegola Lazzari non ci voleva anche lo stop di Immobile per la Lazio. Due brutte notizie in vista dei prossimi impegni contro Juventus, Lokomotiv Mosca e Napoli. Eppure almeno il terzino ex Spal, fuori dal ritorno contro il Marsiglia, potrebbe rientrare prima del previsto. La lesione di medio-basso grado riportata al polpaccio della gamba sinistra verrà gestita al meglio nel corso della pausa nazionali e come riporta Repubblica il terzino destro potrebbe tornare a disposizione per la Juve.