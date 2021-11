L'ex bomber e simbolo della Lazio Bruno Giordano, ai microfoni di Radiosei ha parlato del possibile rinnovo di Sarri e della convocazione di Cataldi: "Solo la Lazio e Sarri sanno motivi e ragioni dell'eventuale estensione del contratto. I contratti ti fanno diventare ricco, ma non la certezza che il vincolo venga poi rispettato. Se si decide di prolungare è perché ritengono che sia la cosa giusta per entrambe le parti. Cataldi in Nazionale? Massima stima per lui, prodotto laziale che merita tanto. Mancini quando intravede qualcosa di importante non si fa problemi a fare delle scelte. Un romano in Nazionale, cosa migliore non c'è".