La Lazio dovrà rinunciare a Manuel Lazzari per una quarantina di giorni. Gli esami a cui si è sottoposto il terzino biancoceleste hanno evidenziato una lesione di secondo grado al flessore della coscia destra.



Le sensazioni non positive erano nell'aria già da ieri. Oggi è arrivata la conferma definitiva sulla gravità del problema. Il suo rientro è previsto non prima della sosta per le Nazionali a metà marzo. Fino a quel momento Sarri dovrà contare solo su Hysaj come suo sostituto ed eventualmente sul ritorno di Patric da quel lato, non appena sarà di nuovo disponibile Acerbi al centro.