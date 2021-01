Eletto dai tifosi dellacome il migliore in campo nelcontro la, Manuelè stato intervistato dai canali ufficiali biancocelesti. Ecco come si è espresso sulla stracittadina e non solo.Quello del derby è stato il miglior Lazzari con la maglia della Lazio?. Credo che tutta la squadra abbia fatto la miglior partita tutti. Abbiamo giocato con grande intensità per 96 minuti, siamo veramenti contenti per questa vittoria che ci dà una grande spinta".Sull'approccio al derby..."Abbiamo approcciato la partita nel migliore dei modi. Sulle seconde palle arrivavamo sempre prima noi. Dal campo, soprattutto dopo il primo gol, avevamo la consapevolezza che continuando in quel modo avremmo vinto.".Sul primo gol..."Noi esterni quando vediamo che l'attaccate riceve palla con le spalle rivolte verso di noi partiamo. Io l'ho fatto in automatico.. Ci ho creduto fino alla file, la palla poteva andare in angolo o al portiere, ma fortunatamente è arrivata a Ciro, e lui non sbaglia. Tra l'altro quando ho intercettato palla a Ibanez non avevo capito se arrivasse prima Ciro, io o Smalling. Poi però ho visto che ce la faceva Ciro e mi sono tolto, ma per un attimo non ci siamo capiti (ride, ndr)".Sul secondo gol..."Anche lì Sergej mi ha messo una palla in profondità. Sono stato bravo a mettermi davanti col corpo a Ibanez. Lì ci siamo scontrati e pensavo che l'arbitro fischiasse rigore. Una volta visto che non fischiava mi sono rialzato subito e ho servito Luis Alberto, ma".Improvvisamente è tornata la condizione e la fiducia..."Penso chedurante una stagione, soprattutto. Ci siamo trovati quasi sempre in emergenza sulle fasce, per questo non riuscivamo sempre a dare il 100%. Sia io che Adam abbiamo tenuto duro e il lavoro ora sta pagando. Siamo felici di dare una mano importante alla squadra".Terminato il derby, cosa vi siete detti nello spogliatoio?"Sapevamo che dopo le vittorie su Parma e Fiorentina questa era una gara cruciale, non solo perché era il derby, ma perché con la terza vittoria di fila potevamo salire in classifica. Ci eravamo detti che se avessimo giocato da Lazio avremmo fatto bene. Sapevamo della nostra forza e che. Siamo vivi e non molliamo niente".Quale soprannome scegli?"Per me(ride, ndr)".Sugli antidolorifici..."Diciamo che come aveva detto anche il mister,. Però la mia caratteristica principale è la corsa e cerco sempre di metterla a disposizione della squadra".Perché calci poco in porta?. Preferisco spesso fare l'assist, ma ci sono delle occasioni in cui entro in area nelle quali devo essere più egoista".Sul gol col Celtic...(ride, ndr). A Celtic Park era un'azione di contropiede, in area non c'era nessuno e ho calciato in porta. Sicuramente è una cosa su cui devo migliorare".Sulla Nazionale..."Penso sempre che il nodo principale sia il modulo. La Nazionale gioca con un modulo diverso dalla Lazio. Io sicuramente ho il sogno di giocare con l'Italia. Io devo prima fare delle grandi partite in biancoceleste,".Pensi che dovresti lasciarti andare di più?"Rispetto all'anno scorso sono cresciuto molto anche a livello mentale. L'anno scorso ero molto teso nel girone di andata poiché ero arrivato in una squadra incredibile e giocavo in uno stadio incredibile.. Poi è chiaro che la condizione fisica aiuta".Vi sentite di nuovo in grado di fare qualcosa di speciale?"Sappiamo che non abbiamo passato momenti felici, però ci siamo parlati tra noi e ci siamo uniti,".Cosa diresti ai nuovi compagni?"Io in primis ho fatto i primi mesi in difficoltà, pensavo di non essere all'altezza venendo qui da una realtà inferiore.. I nuovi arrivati però hanno grandi qualità e sono molto fiducioso sulla loro crescita".Sul Bayern Monaco..."Siamo riusciti a superare il girone di Champions e ora andremo a giocare contro i campioni d'Europa., ma prima del Bayern ci sono tante partite in campionato che dovremo superare bene per arrivarci al meglio".