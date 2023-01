Serata di festa in casa Lazio. Il club festeggia il 123° anniversario della fondazione con un evento presso l'Hotel Rome Cavalieri Waldorf Astoria, in zona Monte Mario. Presente la squadra al completo, oltre allo staff, la dirigenza e diversi ospiti, anche in compagnia delle proprie famiglie. Tra i protagonisti è Manuel Lazzari a fermarsi fuori dal salone dell'albergo per rilasciare alcune dichiarazioni ai cronisti:"Le ultime due partite devono farci riflettere. A Lecce abbiamo sbagliato completamente il secondo tempo. Contro l'Empoli invece abbiamo fatto una grande prestazione, ma poi ci sono stati quei dieci minuti finali di black-out e neanche noi sappiamo cosa sia successo. Dopo 80 minuti potevamo stare sul 4-0.Dobbiamo essere più concreti e chiudere prima le partite senza abbassare mai la concentrazione. Siamo una squadra forte che in una partita singola può giocarsela con chiunque, ma per restare agganciati alle prime quattro posizioni devi avere anche tanta continuità. Il campionato comunque è ancora lungo. Le 4 davanti sono veramente forti. Noi abbiamo una rosa meno lunga, ma dobbiamo crederci comunque fino alla fine. Il quarto posto dista solo 3 punti e già contro il Sassuolo dovremo tornare a vincere": è normale che i tifosi, dopo aver visto quegli 80 minuti, non si aspettassero quel black-out finale. Ci dispiace tantissimo perché volevamo tornare all'Olimpico con una vittoria. Ora dovremo essere bravi a trasformare i fischi in applausi, già da domenica prossima, anche se io sarò squalificato.Anche l'arbitro può sbagliare, come nel caso del secondo giallo al giocatore dell'Empoli, che era plateale. La rabbia e l'amarezza però, più che per le ammonizioni sono per il pareggio arrivato in quel modo alla fine dopo una buona prestazione"."Sono qui da tre anni e mezzo e ogni anno c'è sempre stato un periodo nel quale siamo mancati in continuità, soprattutto con le squadre più abbordabili. È questo lo step che ci manca per lottare ogni anno per la Champions. Nello scontro diretto possiamo vincere con chiunque. Il problema è mantenere la stessa mentalità anche con le squadre più piccole. Questo step facciamo ancora fatica a farlo".