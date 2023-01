"Tutte le strade portano a Roma", recita un famosissimo detto. Un refrain che si adatta benissimo a quello che potrebbe succedere a Luca Pellegrini, terzino sinistro nato a Roma e cresciuto nella Roma, che nella Capitale ha la possibilità di tornare, questa volta però con la maglia della Lazio. I biancocelesti, infatti, si stanno muovendo concretamente per provare ad arrivare all'esterno classe '99, attualmente in prestito all'Eintracht Francoforte.



TRA SARRI E LA JUVE - Il ruolo del terzino sinistro è quello rimasto scoperto in casa Lazio da diverso tempo. Lo stesso Maurizio Sarri ha spesso sottolineato questa mancanza nella sua rosa e, pur non amando particolarmente il calciomercato, l'allenatore gradirebbe un rinforzo. I primi contatti hanno portato la Lazio a manifestare l'interesse concreto per Pellegrini, il cui cartellino è ancora di proprietà della Juventus. Più facile, per via della sua situazione contrattuale, chiudere un trasferimento per la prossima estate, ma Tare sta provando a convincere tutte le parti in causa ad anticipare già a questo mese l'operazione. Sarri chiede rinforzi, la Lazio prova ad accontentarlo.