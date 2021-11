Nel prepartita di Lazio-Juventus come da programma uno dei calciatori biancocelesti ha parlati ai canali ufficiali del club. Si è trattato di Manuel Lazzari. Ecco come si è espresso il terzino classe '93: "Questa settimana mi sono allenato con la squadra, mi sento meglio e stasera voglio dare una mano alla squadra. Queste gare si preparano da sole. Contro le grandi squadre si trova la concentrazione fin da subito dal primo minuto. Sappiamo che è una gara molto importante che vale tantissimo e ce la metteremo tutta. Vogliamo fare un grande partita, non importa chi segna, conta portare a casa la vittoria".