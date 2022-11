Tanti auguri a Manuel. In casasi festeggiano i 29 anni dell'esterno destro ex Spal, tramutato in terzino dae ormai divenuto uno dei cardini della squadra. Per l'occasione il calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della radio ufficiale del club, Lazio Style:Non potrò festeggiare troppo. Oggi sarò a Formello per proseguire il programma di recupero dall'infortunio. Ormai sono quasi pronto. Il calendario compresso a causa del mondiale è stato molto duro, sia dal punto fisico, sia soprattutto da quello mentale. A gennaio dopo una sosta così lunga sarà difficile per tutti ripartire. Per come lavora Sarri questo secondo ritiro sarà molto importante e noi dovremo lavorare bene, per farci trovare pronti e proseguire da dove avevamo lasciato"."Ho voluto imparare a giocare da terzino, anche per adattarmi allo schema della Nazionale, anche se adesso Mancini sta provando la difesa a tre. Sinceramente mi ha fatto un po' sorridere questa cosa, ma sono comunque contento di aver imparato a muovermi bene nella difesa a quattro grazie all'aiuto del mister, che mi ha valorizzato. E forse mi ha pure allungato la carriera, perché il terzino puro è meno dispendioso rispetto all'esterno a tutto campo. Con Felipe Anderson e Milinkovic c'è grande intesa, capiamo al volo ed è bello giocare con loro. Sono giocatori fortissimi e completi. Felipe viene spesso persino a dare una mano in difesa. Luka Romero invece vediamo quanto è forte, ma sappiamo anche quanto può ancora crescere. Tra qualche anno sarà un giocatore fortissimo. Deve continuare a lavorare così e si toglierà tante belle soddisfazioni. La Lazio ha un gran talento tra le mani"."Con la Lazio sono bastati due incontri per il rinnovo. Mi riempie d'orgoglio la stima della società e per questo posso solo ringraziare. Sono contento di poter lottare ancora per questa maglia. È bello il rapporto che si è creato e quando ci si trova bene in una società si cerca sempre di migliorare lì senza guardarsi troppo intorno"."Sto seguendo le partite di Sergio e Matias (Milinkovic e Vecino, ndr). Il mondiale secondo me è equilibrato, ma Brasile e Francia per il momento le ho viste con qualcosa in più. C'è tanto rammarico per l'Italia, ma sono convinto che riemergerà".