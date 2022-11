La Lazio guarda in casa Verona per rinforzare l'attacco. Maurizio Sarri è in cerca di un vice-Immobile e i buoni rapporti con l'Hellas possono aiutare. Secondo quanto riporta Il Tempo, un possibile rinforzo può corrispondere al nome di Kevin Lasagna, che è stato proposto ai biancocelesti dal suo agente Pastorello. Il prezzo assai abbordabile può spingere Lotito ad andare forte su di lui.