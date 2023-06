Domenico Berardi è a un passo dalla Lazio. L'esterno del Sassuolo dopo tanti anni in Emilia Romagna da corteggiatissimo del mercato sta per trasferirsi per giocare la Champions League con la maglia biancoceleste addosso. Lotito e Carnevali sono vicini all'intesa per una cifra di 20 milioni di euro con l'aggiunta del cartellino di Cancellieri che farà il percorso inverso e che sarà valutato 10 milioni.