Immobile è a rischio Siviglia. Giovedì prossimo la Lazio affronterà in Europa League la squadra spagnola, dove ha giocato anche l'attaccante di Torre Annunziata. Che rischia di saltare l'incrocio col passato: come riporta il Corriere dello Sport, la situazione più preoccupante è quella del bomber, anche Luis Alberto è out ma dovrebbe farcela.



INFORTUNIO IMMOBILE – Con il Frosinone è uscito stremato, l’esito degli esami è un mistero. Per ora solo ipotesi: si oscilla tra un forte affaticamento e la lesione di primo grado (20 giorni di stop). In quest’ultimo caso l’attaccante salterebbe le due sfide con il Siviglia. Non solo, a rischio ci sarebbe anche la semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Per Luis Alberto si tratterebbe solo di un affaticamento, la settimana prossima ci sarà.