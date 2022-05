La 36esima giornata di Serie A rimescola ancora una volta le carte per la qualificazione alla prossima Europa League. La vittoria in casa contro la Sampdoria, unita alla sconfitta della Roma nello scontro diretto di Firenze, hanno permesso alla Lazio di allungare a + 3 sul resto del gruppo, a due giornate dalla fine. Proprio questo vantaggio, secondo Agipronews, pone i biancocelesti favoriti per un piazzamento tra le prime sei, in quota a 1,18, che vale l’accesso alla prossima Europa League. È costretta invece a inseguire la squadra di Mourinho, reduce da quattro partite consecutive senza successi, che seppur raggiunta a quota 59 da Atalanta e Fiorentina è ancora avanti per un posto in Europa che vale 1,85 volte la posta, davanti alle due rivali offerte a 2,75, per un finale di stagione che si preannuncia caldo già a partire dal prossimo weekend.