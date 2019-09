Una serie di immagini divertenti, a rappresentare i presunti tentativi dell'Inter di portare a casa Sergej Milinkovic Savic. Una serie di retroscena buffi, di 'fantamercato', con base che viene dalla celebre serie tv 'How I Met Your Mother'.



MERCATO LAZIO - Sulla pagina 'Il laziale ponderato' i meme hanno fatto incetta di like, compreso quello del diretto interessato: Milinkovic Savic ha apprezzato la trovata satirica. Con buona pace dei tifosi dell'Inter.