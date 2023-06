Casting in corso in casa Lazio per il ruolo di secondo portiere. Maximiano non ha convinto e sarà ceduto. Sarri vuole un vice-Provedel affidabile, di esperienza e abile anche nel gioco con i piedi. L'identikit è quello di Emil Audero, per il quale la Samp è disposta a trattare, ma non a prezzo di saldo.



Le alternative monitorate dalla società biancoceleste sono Cragno, finito quest'anno in panchina al Monza o Caprile, del Bari. Per quest'ultimo però c'è già una corsia preferenziale verso Napoli, vista la comune presidenza dei due club. Convincono meno invece le opzioni Falcone e Di Gregorio.