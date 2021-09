Laera chiamata a vincere contro laper non rischiare troppo neldie i tre punti sono arrivati in scioltezza. Ecco le valutazioni della squadra di: due buone uscite e qualche parata, ma di tiri pericolosi verso la sua porta ne arrivano pochi. Serviva però un segnale dopo la debacle con il Galatasaray e il portiere albanese l’ha dato.: nel derby non ha giocato e si è visto. In entrambi e tempi accelera di continuo facendo venire il mal di testa agli avversari. Motorino. (: il terzino montenegrino è subito propositivo. Guilherme gli nega la gioia del gol).: lo spagnolo torna dal 1’ dopo lo Spezia e in tutta risposta mette a segno il secondo gol con la maglia della Lazio (il primo fu in Coppa Italia contro la Cremonese a gennaio 2020). Ci prova in due occasioni, ma quella buona (e fortunata) è la terza. Molto attento, non rischia mai. Prova convincente la sua.: solita partita da leader difensivo per il Leone. Gestisce Smolov alla perfezione trasmettendo sicurezza ai compagni di reparto.: rispetto a domenica contro Zaniolo il terzino albanese passa una serata decisamente tranquilla. Al 32’ è determinante su angolo anticipando Smolov dopo la spizzata di Pablo. Altra gara da 90 minuti e 250esima presenza con Sarri in panchina.: altra prova convincente del Mago. “Se c’è un giocatore adatto al mio stile di gioco quello è Luis Alberto”, queste le parole di Sarri su di lui e i fatti lo confermano. Al Diez il Comandante non ci rinuncia mai. (: entra, si prende la fascia e giganteggia a centrocampo, come al solito. Sfiora anche il gol).: porta la fascia di capitano al braccio con grande disinvoltura dopo l’uscita di Immobile. Una sola sbavatura in una prestazione senz’altro ordinata. (: normale amministrazione per il brasiliano).: alla prima presenza da titolare il croato impiega 13 minuti per mettere a segno il primo gol in biancoceleste. Inserimento perfetto (marchio di fabbrica) e colpo di testa. Prova molto convincente, l’inserimento procede meglio di quanto si pensasse.: è l’uomo del momento. Il brasiliano è letteralmente immarcabile. Salta chiunque, anche l’aria, con una spensieratezza disarmante. Stasera pecca di precisione e gli manca solo il gol. Sarri lo ha voluto, gli ha dato fiducia e ora se lo coccola.: 41 minuti in cui il bomber biancoceleste crea comunque molte difficoltà alla retroguardia avversaria sfiorando in due occasioni il gol. È costretto a uscire per un problema muscolare. La speranza di Sarri è che non si tratti di nulla di grave. (: l’attaccante kosovaro ha diverse occasioni per far gol, ma è ancora troppo impacciato).: lo spagnolo è la seconda sorpresa della formazione ufficiale. I 90 minuti contro la Roma avevano fatto pensare a un riposo iniziale, invece Sarri lo schiera titolare e lui risponde con un assist al bacio per il vantaggio di Basic. È anche il suo momento. Peccato per la traversa. (: entra bello pimpante offrendo una palla d’oro a Felipe Anderson).: il risultato col Galatasaray imponeva una vittoria con la Lokomotiv e quest’ultima è arrivata senza neanche grandi difficoltà. Sulla carta l’avversario di stasera avrebbe dovuto essere ostico in fase difensiva, ma la squadra del Comandante è stata straripante confermando i passi in avanti del derby, stavolta avendo sempre il pallino del gioco e soprattutto senza subire gol.