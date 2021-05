Con una grandissima fatica lariesce ad ottenere i tre punti contro ilgià retrocesso. Quando tutto sembra finito ci pensa il solitoa sbrogliare la situazione. Ecco la valutazione sua e del resto dei compagni dopo l'1-0 dell': ottimo ritorno in campo per il portiere albanese. Se la Lazio ottiene la vittoria è anche grazie a lui. Al 56’ è decisivo in uscita su Gagliolo, ma al 94’ è fondamentale su Hernani. Sull’azione seguente arriva infatti l’1-0.: buona prova per lo spagnolo al rientro dal 1’. Va raramente in difficoltà e non si smuove dalla sufficienza piena. (Al 79’: non crea molto, ma ci mette anche lui lo zampino sul fortunoso batti e ribatti che porta al gol di Immobile).: il solito Leone. Non rischia nulla contro Pellè. Poi si sposta sull’out mancino come terzo di sinistra e infine torna centrale della difesa a quattro, ma il risultato non cambia. Sempre massima efficienza.: gara in cui il difensore romeno si vede poco semplicementre perché il Parma non attacca quasi mai dalla sua parte. Inzaghi gli risparmia minuti in ottica derby. (Al 57’: entra bene in partita).: nel primo tempo sembra poter essere la carta vincente, ma piano piano si affievolisce ed è raramente pericoloso.: prova con alti e bassi per il capitano odierno della Lazio. Dei buoni recuperi misti alcuni errori di valutazione. (Al 73’: ancora una volta non un grande apporto dell’ivoriano).: ci mette un po’ a carburare il classe ’94 biancoceleste. Pian piano prende in mano il centrocampo con buon dinamismo. (Al 57’: l’ex Eibar ci mette poca qualità, ma tanta grinta).: nel primo tempo la maggior partei dei pericoli li crea lui e coglie anche una traversa. Nel secondo tempo molto più fumo che arrosto.: non la migliore serata degli esterni della Lazio. Così come Lazzari, anche Fares non arriva alla sufficienza, anche se a differenza del collega di destra il franco-algerino parte male e poi cresce leggermente.: ancora una volta si dimostra l’anima della Lazio. Il trascinatore in tutto e per tutto. Trova il gol con fortuna all’ultimo secondo, ma solo perché è uno dei pochi a crederci fino alla fine. Grazie alla sua voglia i biancocelesti ottengono degli insperati tre punti. Quarta stagione su cinque con almeno 20 gol in Serie A da quando è alla Lazio, altro record.: nonostante una gara non entusiasmante della Lazio ha tre occasioni ghiotte, ma le spreca tutte e tre, ed anche malamente. Altro flop del kosovaro. (Al 57’: dà subito la scintilla poi si intestardisce un po' troppo).: partita vinta con tanta sofferenza, più di quanta ci si aspettasse. La sua Lazio era sottotono stasera, proprio quello che non auspicava il tecnico piacentino, ma alla fine con un sorriso del fato è arrivata la vittoria. Biancocelesti ancora in corsa per la Champions, e sono 12 vittorie di fila in casa.