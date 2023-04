Spezia-Lazio 0-3



Provedel 6,5 ringrazia la traversa e la scarsa mira di Nzola. Poi amministra. Nella ripresa disinnesca una rasoiata di Ekdal che avrebbe potuto riaprire la partita

Marusic 6: didattico ed intraprendente ma senza note di rilievo.

Patric 6: chiamato in extremis a sostituire Casale si fa trovare pronto

Romagnoli 6,5: dirige senza affanni la retroguardia. Peccato per il giallo.

Hysaj 6: contiene senza affanni la propria zona del campo

Milinkovic-Savic 7: dirige le operazioni senza intoppi e lo fa con estrema naturalezza

Cataldi 6,5: un giallo evitabile ma poi grande sostanza in un ruolo nuovo (34’ st Marcos Antonio 6,5: entra e si becca il giallo poi fa un coast to coast che suggella la prestazione della squadra)

Luis Alberto 6: meno incisivo di altre volte

Anderson 7,5: con la palla tra i piedi è immarcabile. Si procura il rigore che spiana la strada

Immobile 6: segna il rigore, poi sbaglia due clamorose occasioni ma partecipa all’azione del 2-0 (23’ st Pedro 6: al servizio dei compagni)

Zaccagni 6: costante apporto sulla fascia

All. Sarri 7,5: la sua squadra esplode solo dopo la rete del vantaggio, ma è un piacere per gli occhi