La trentesima giornata di Serie A vede già scendere in campo una delle sue protagoniste. La Lazio di Sarri, lanciata dal successo sulla Juve e stabile al secondo posto, va al Picco per continuare la marcia trionfale contro lo Spezia.



E con i liguri i precedenti sono ottimi. La Lazio è infatti una delle tre squadre contro cui lo Spezia ha perso tutte le partite disputate in Serie A: cinque sconfitte su cinque contro i biancocelesti. Nzola e compagni sono imbattuti nelle ultime tre partite casalinghe di Serie A, con Leonardo Semplici in panchina e hanno tenuto le distanze dalla zona retrocessione a 4 punti. La Lazio vola e ha vinto sei delle ultime sette partite di Serie A: tante vittorie quante nelle precedenti 14. Il segreto è la difesa: ha tenuto la porta inviolata nelle ultime quattro trasferte di Serie A e ora Immobile è tornato a pieno regime, Sarri spera di continuare nel solco. Calcio d’inizio alle ore 20:45.