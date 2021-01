Lariparte allo stadio. Nonostante le solite difficoltà nel mantenere il ritmo tra il primo e il secondo tempo i biancocelesti battono la Fiorentina grazie al duo: Determinante al 69’ su Vlahovic dopo un retropassaggio avventato di Patric. Poi come al solito arriva la leggerezza all’87’: sul rinvio prende in controtempo Radu e sugli sviluppi dell'azione arriva il rigore per la Fiorentina che Vlahovic non sbaglia.: buona gara del brasiliano al rientro dal 1’. Durante l’intervallo come al solito viene sostituito da Inzaghi poiché ammonito. Incosciente in occasione del giallo: entrata molto pericolosa in scivolata su Castrovilli. (: subentra a Luiz Felipe, ma ci mette un po’ ad entrare in partita. Al 69’ rischia tantissimo in area regalando palla a Vlahovic).: partita ordinata del difensore olandese. Rischia la sbavatura ad inizio secondo tempo lisciando una palla che manda Vlahovic in porta, ma alla fine recupera con una scivolata, sua specialità. Sul rigore ha poche colpe, cerca di salvare il salvabile.: il Leone è l’unico della retroguardia a non sbagliare nulla. Spinge molto in fase offensiva ed è impeccabile in quella difensiva. Il solito leader.: la sua gara inizia bene con l’assist per Caicedo. Poi però torna quello disordinato delle ultime gare e non riesce ad emergere (: non è reattivo in occasione dell'errore di Strakosha all'88' da rinvio, ma non è colpa sua. 320esima presenza con la maglia della Lazio in Serie A, record).: il Sergente non ha molti spunti offensivi, ma fa tante chiusure importanti in difesa e al 78’ salva la Lazio sulla linea su un tiro di Castrovilli con Strakosha battuto.: piccolo passo indietro del centrocampista ex Eibar. Corre tanto, ma fa troppi falli. Già a quota quattro gialli, entra in diffida. ().: nella prima frazione il Mago sembra essere quello dei tempi migliori. Corre tanto, crea occasioni e nasconde la palla agli avversari. Nel secondo tempo cala leggermente, ma da un suo angolo arriva il gol di Immobile.: partita ordinata di Marusic. Si vede raramente in attacco, ma soffre poco contro Venuti prima e Callejon poi.: il Panterone graffia subito. Ottima girata di destro tenendo a distanza Pezzella dopo la quale mostra lo stemma della Lazio. Segnale chiaro nei confronti delle tante voci di mercato. (: l’ivoriano non dà il solito apporto da subentrato).: solita partita da gladiatore per il bomber biancoceleste. Stringe i denti e alla fine trova anche il gol che risulta determinante ai fini del risultato finale. Sempre più trascinatore, pure col fastidio al tendine. ().: vittoria ottenuta come ci si aspettava, ma la sua Lazio continua ad andare ad intermittenza. Nel finale ha la dimostrazione che probabilmente aveva fatto bene a scegliere Reina come portiere titolare.