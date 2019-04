Lazio-Udinese 2-0



Strakosha 7: Ipnotizza De Paul sul rigore e la parata vale come un gol: momento delicatissimo della partita, tiene la Lazio sul 2 a 0. Per il resto tanta ordinaria amministrazione. Sonnifero, ha riaddormentato l'Udinese.



Patric 6: Inzaghi lo ripiazza di nuovo nella difesa, ogni tanto sembra un po' un ansia, ma si muove con discreto ordine.



Acerbi 6,5: Per Calvarese il suo gol è valido, poi il VAR gli fa notare il tocco di mano di Milinkovic. Peccato perché, dopo una settimana ad alta tensione, avrebbe meritato una sana esultanza.



Luiz Felipe 7: Una serie di interventi molto buoni nel primo tempo, con grande pulizia e precisione. Il migliore dei suoi colleghi dietro.

(Dal 38' st Wallace s.v.)



Romulo 6,5: A destra si distingue sempre per l'intelligenza delle giocate, questo è un giocatore sempre utile, sempre al centro delle trame di gioco. Agli intelligenti bastano poche parolo, a Romulo forse pure meno.



Parolo 6: Ad un passo dal gol nel primo tempo, ci mette come sempre corsa per sostituire Luis Alberto. A volte fa un po' di baruffa, alza grossi polveroni di corsa e tocchi sbagliando molti tocchi. Musso gli nega il gol, altruismo unica via, ma a volte servirebbe maggior qualità. Lucas Leiva 7: Primo tempo quasi monumentale in tutte e due le fasi, se la Lazio riesce a portarsi doppiamente in vantaggio molto del merito va al suo lavoro incredibile. Nella ripresa prende una botta che lo costringe a stringere i denti.

(dal 33' st Bruno Jordao s.v.)



Milinkovic 6: Fa segnare Acerbi, ma la sua è una mano de dios, un assist di mano. Peccato, comunque spesso al centro della manovra, fa una gara discreta. Non un faro abbagliante, ma una lucina c'è.



Lulic 6: Primo tempo abbastanza ordinato, poi decide di regalare una serata col brivido ai suoi tifosi con un colpetto totalmente fuori tempo su Lasagna che per Calvarese significa rigore. Deve ringraziare Strakosha.



Caicedo 7: Il primo tiro è il suo, infila dentro un gol pesantissimo e di pregevole fattura per allontanare i fantasmi post Milan. Il migliore del primo tempo Lazio, poi quando la partita cambia, non viene più servito. Prepotente.

(Dal 22' Badelj 6,5: Entra ed incide molto bene sulla partita. Aiuta i suoi a contenere l'Udinese).



Immobile 6: Sembra ancora inceppato sottoporta, anche se è suo l'assist per il primo gol di Caicedo e nel primo tempo è vivace. Generoso, che però a volte per un attaccante è sinonimo di inconcludente.





All. Inzaghi 6,5: I suoi devono dimenticare l'ansiogena sconfitta rimediata contro il Milan e piazzano un uno-due che potrebbe farli stare tranquilli. Secondo tempo brutto, ci pensa Strakosha con la sua super parata e l''ingresso di Badelj, ottimo, merito suo, scuotono la squadra. Si avvicina alla zona Champions, di nuovo: per provare l'impresa serve maggior lucidità.