Il ds dell'Udinese Daniele Pradè parla a Sky Sport prima della sfida con la Lazio: "Dobbiamo giocare e fare un'ottima prestazione, veniamo qua per fare il meglio perché le altre sotto fanno punti. Stanno bene, ma stiamo bene anche noi, anche la sconfitta con la Roma ci dà positività per il primo tempo: veniamo qui per giocarcela. In cosa è cambiata l'Udinese con Tudor? E' una leggerezza, una mentalità: la squadra doveva avere consapevolezza della sua forza, bisognava liberarla di testa".