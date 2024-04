Lazio, le pagelle di CM: Castellanos illude, Romagnoli rovina tutto

Lazio –Juventus 2-0: fa un miracolo su Vlahovic a metà primo tempo. Sicuro anche sulle uscite, meno bene invece con i piedi.: vince nettamente il duello con Cambiaso, ma è costretto ad alzare bandiera bianca a fine primo tempo per un problema muscolare. (dal 1’s.t.: bada sempre al sodo e allontana i pericoli senza troppi fronzoli): prende la targa a Vlahovic e non lo molla un attimo. Milik invece se lo perde e rovina una serata che poteva essere storica per i laziali.: deve fare il doppio lavoro per aiutare anche Hysaj, ma non si fa trovare mai fuori posizione.

: risponde colpo su colpo agli affondi di Chiesa. Salva un gol fatto con un recupero miracoloso su Vlahovic.: ordinato nella costruzione della manovra. Si muove bene anche senza palla. (dal: ci mette tanta cattiveria agonistica per dimostrate a Tudor la sua importanza in campo. A volte, per troppa foga, commette qualche errore tecnico banale. Compensa con una gran quantità di palloni recuperati. (dal: non spinge con continuità come servirebbe. Kostic lo fa faticare tanto.: batte per una volta bene un calcio d’angolo e la Lazio segna. Confeziona altri due cioccolatini per Castellanos: il secondo è quello buono per il 2-0.

: fastidioso tra le linee per i difensori bianconeri. Recupera lui il pallone da cui nasce il corner dell’1-0. (dal: benzina in mezzo al campo per contenere il forcing della Juve): fa tutto lui. Gol alla Bobo Vieri per sbloccare la gara e dare energia a tutto lo stadio. Poi si divora il 2-0 a fine primo tempo, ma si fa perdonare in avvio di ripresa. In più, tantissimo lavoro sporco per scardinare il bunker bianconero. (dalAll.: la Lazio mette sotto la Juve dal 1’ minuto con l’intensità e il palleggio nello stretto. Aveva chiesto una partita perfetta. Lo è stata per 80 minuti. Servirà come iniezione di fiducia per la corsa Champions.